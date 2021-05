In una recente intervista con Collider è tornata a parlare delle difficoltà affrontate dopo l’uscita al cinema di Star Wars: Gli ultimi Jedi visto che all’epoca l’attrice cu costretta a fare i conti con bullismo, insulti e addirittura minacce.

L’attrice decise di chiudere tutti i suoi profili social e fare una pausa dal web per guarire. Come raccontato al giornale, non è stato affatto difficile, ma del suo ritorno in carreggiata ringrazia anche Raya e l’ultimo drago.

Sono passata dagli sketch e dall’improvvisazione a teatro a Star Wars, e poi da lì sono arrivata a fare Raya. È assurdo. Per me è stato un miracolo, qualcosa di magico e assurdo allo stesso tempo. Voglio solo dire alle persone che nella vita a volte si affrontano momenti difficili e ostici, ma superarli e avere persone al tuo fianco e che credono in te è qualcosa di insuperabile. Per me passare dall’esperienza di Star Wars è stato miracoloso. Raya per me è stato come celebrare le parti di me stessa che da bambina mi hanno insegnato a nascondere: è stata un’occasione di guarigione molto poetica.