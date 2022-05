C’è molta trepidazione, in Giappone e non solo, in vista della futura uscita di, il lungometraggio animato targato Toei Animation, il ventunesimo della saga nata dai manga di Akira Toriyama (contando solo i lungometraggi) nonché il secondo appartenente all’arco narrativo della serie “Super”, come sequel diretto di Dragon Ball Super: Broly ( LEGGI LA RECENSIONE ).

Il profilo Twitter ufficiale della pellicola in arrivo il 6 giugno in Giappone ha pubblicato un’interessante considerazione su Gohan, il figlio di Goku, fatta proprio da Akira Toriyama. Il leggendario mangaka ha eletto proprio Gohan come personaggio più potente fra tutti quelli presenti in Dragon Ball e Dragon Ball Z.

Grazie alla traduzione di quanto scritto da Comic Book possiamo leggere:

Gohan è più forte di tutti… o almeno così si dice, ,a ultimamente non ha mai davvero avuto la possibilità di brillare. Per motivarlo, più che suo padre ci vuole il suo venerato maestro Piccolo. Ho pensato di provare a dare alla luce a un nuovo supereroe mettendo il luce questi due personaggi attraverso le loro intense battaglie contro gli androidi Gamma.

