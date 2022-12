Dream Scenario: Nicolas Cage nelle prime foto dalla nuova commedia A24 prodotta da Ari Aster

Dopo Il talento di Mr. C e il film di prossima uscita Renfield, Nicolas Cage è stato ingaggiato per il un nuovo film prodotto da A24 intitolato Dream Scenario e con Kristoffer Borgli alla regia.

Per celebrare il 2022, il regista alcune ore fa ha condiviso il primo sguardo dal set in cui possiamo vedere Nicolas Cage in costume di scena:

Ari Aster e Lars Knudsen saranno produttori attraverso la casa di produzione Square Peg. Il progetto per il momento è avvolto nel mistero, ma è stato semplicemente descritto come una commedia.

Si tratta della quarta collaborazione tra A24 e Square Peg dopo Hereditary, Midsommar e il film di prossima uscita Disappointment Blvd. con protagonista Joaquin Phoenix.