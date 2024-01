Total Film ha dedicato la copertina del nuovo numero a Dune 2, il film di Denis Villeneuve che sarà nei cinema italiani a partire dal 28 febbraio.

Potete ammirarle qui di seguito:

In occasione dell’apertura delle prevendite negli Stati Uniti, Fandango ha intervistato alcuni degli attori del film e in questa occasione si è parlato anche del terzo capitolo, un sogno nel cassetto per il regista.

“Se mi piacerebbe? Certo che sì” ha commentato Zendaya. “Accetterei qualunque proposta di Denis. Sono emozionata di scoprire cosa succederà. Quando ho iniziato a leggere Messia di Dune ho detto: ‘Wow, girerò solo il primo film, meglio se mi concentro sul primo’. C’è tantissimo materiale, ma non potrebbe essere in mani migliori di quelle di Denis“.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due, in uscita il 1 marzo negli USA (il 28 febbraio da noi), nella scheda del film.

