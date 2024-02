Denis Villeneuve ha di recente rilasciato un’intervista al New York Times parlando di Dune: Parte due e della sua concezione di perfezione nel realizzare una scena, ammettendo di avere lasciato dei difetti visivi nel film.

Nell’intervista, al regista è stato chiesto come mai in una particolare inquadratura la principessa Irulan (Florence Pugh) indossi un copricapo che invece di essere perfettamente dritto è leggermente storto, scivolando all’altezza del naso.

Villeneuve ha risposto che nonostante la sua natura gli imponesse di rigirare la scena per renderla esteticamente e visivamente perfetta, l’eccellente performance dell’attrice ha prevalso, perché, alla fine, “la vita è caos”:

Si tratta di un delicato equilibrio tra la perfezione e ciò che è la vita. Personalmente soffro molto di disturbo ossessivo-compulsivo a riguardo, ma l’interpretazione è quella che deve prevalere alla fine. […] Leonard Cohen dice che quando c’è una crepa in qualcosa… è da lì che entra la luce. E mi trovo d’accordo, è qualcosa in cui credo anche io. Parte di me ha provato a creare qualcosa di perfetto, ma alla fine la vita prevale sempre e ho preferito così.

In certi momenti magari il movimento della macchina da presa non è perfetto come vorrei, ma c’è qualcosa nell’interpretazione che mi spezza il cuore. Quindi fanc*uo il resto. Farò sempre quella scelta, sceglierò sempre ciò che è più potente e di impatto.