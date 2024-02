Se siete soliti e solite frequentare internet con assiduità, avrete di certo visto i tanti meme arrivati online dopo che la catena di multisala Cineplex ha diffuso le immagini degli speciali cestini di popcorn di Dune 2, il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet.

Qualora vi siate persi la cosa provvediamo a fornire un tweet di supporto alla cosa. Come potete vedere qua sotto, si tratta di un cestino con un design ispirato a quello degli Shai-Hulud, i ben noti vermi della sabbia della saga letteraria di Frank Herbert.

Nell’arco di un nanosecondo, quest’oggetto promozionale di Dune 2 è diventato ultra virale per via dell’evidente somiglianza con un masturbatore maschile tanto da meritarsi anche l’inevitabile e giustissima pagina su Know yor meme.

Com’era giusto che fosse, l’argomento è saltato fuori anche durante la promozione stampa del kolossal in arrivo il prossimo 29 febbraio nei cinema.

“Non voglio fare delle battute stupide ora di cui potrei avere rimpianti domattina”

La questione dei “particolarissimi” cestini di popcorn di Dune 2 è stata affrontata da Denis Villeneuve e Timothée Chalamet durante un’intervista col New York Times.

Interpellato sulla cosa, il regista ha ammesso:

Non voglio fare delle battute stupide ora di cui potrei avere rimpianti domattina! Ma ti dirò questo. Quando l’ho visto, sono rimasto interdetto pensando “Mamma mia! Che cavolo!?”. Allo stesso tempo però ha suscitato molta allegria online. Quindi forse è qualcosa di positivo? È una sorta di… design che colpisce!

Chalamet ha poi aggiunto:

Non so davvero cosa pensare, non so se ci sia qualcuno che ora sta a casa pensando “Il mio design ha funzionato perfettamente e tutti ne stanno parlando!”. O se ci sia qualcuno che è rimasto brutalmente offeso dalla risposta online.

Conclude il regista dicendo che nei lui ne Chalamet hanno avuto un ruolo nella cosa ma di sperare che “il secchiello porti molte risate e gioia” per il pubblico.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

FONTE: The New York Times

