Non ero preoccupato che potesse essere un problema per Denis; ero preoccupato che potesse essere un problema per me. Non ho percepito che Denis fosse preoccupato per questo, ma il modo in cui l’ho risolto è stato quello di non leggere il libro [Dune]. Non ho nemmeno visto nulla che riguardasse la versione di [Dune] di qualcun altro. Ho parlato solo con Denis, ho letto la sceneggiatura e ho sviluppato uno punto di vista con lui, quindi mi è sembrato un modo molto chiaro e onesto di sviluppare il film. Non sembrava che il film stesse attingendo a qualcosa che esisteva nell’universo o nell’universo di qualcun altro o in qualcosa che qualcuno di noi due aveva fatto.

Ho girato Rogue One in Giordania e poi abbiamo girato Dune nello stesso posto. Ovviamente ci sono delle somiglianze tra i due mondi. Non entrerò nel merito, ma ci sono. Quindi non ho fatto deliberatamente qualcosa di diverso [da Rogue One]. Non c’è stata una decisione consapevole di non fare qualcosa perché era già stato fatto nel film precedente. Mi sento come se avessi lavorato con Denis alla sua versione di [Dune], ed era abbastanza diversa da qualsiasi altra cosa ci fosse in circolazione in modo che si reggesse sulle proprie gambe e avesse la propria voce. E sono abbastanza orgoglioso del fatto che non abbia cambiato la percezione di Rogue One per me o per altre persone. Aveva una voce diversa, e questo è il risultato.