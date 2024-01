Il nuovo numero di Total Film è dedicato, come abbiamo visto, al secondo capitolo di Dune 2, il film di Denis Villeneuve che sarà nei cinema italiani a partire dal 28 febbraio.

Nello speciale dedicato all’attesissimo sequel, il regista Denis Villeneuve ha parlato nello specifico del tono tragico del finale, alludendo ad un potenziale terzo episodio:

Ci sono tutti gli elementi nel finale. Ma penso che l’adattamento per cui abbiamo optato nel film sia più tragico rispetto al libro. Il modo in cui si chiude la Parte due creerà un perfetto equilibrio nella storia di Paul, che potrebbe ipoteticamente chiudersi in quella che potremmo chiamare una eventuale Parte tre.

Sempre per Total Film, Timothèe Chalamet ha spiegato l’importanza di una delle scene più attese di del film, ossia Paul Atreides che cavalca un verme delle sabbie tra le dune di Arrakis:

Oltre ad essere una sequenza davvero emozionante nel film, rappresenta anche un grande momento di crescita e di passaggio all’età adulta. È il momento in cui si capisce che la profezia su Paul potrebbe fallire, perciò non dimostrarsi degno o all’altezza della situazione significherebbe la sua morte. Quello che c’è in ballo in quella scena è qualcosa di immenso e girarla è stato davvero emozionante. C’erano questi enormi ventole che mi soffiavano la sabbia in faccia, mentre io mi appoggiavo su una struttura che simulava il verme. È stata davvero un’esperienza straordinaria!