Durante una chiacchierata con Inverse, Jon Spaihts, co-sceneggiatore di Dune 2 (Dune: Parte due), ha parlato del ruolo di Alia Atreides, figlia di Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

Come noto, la produzione ha deciso di condensare la linea temporale dei fatti narrati limitandosi a mostrare Alia Atreides solamente come un feto, e non come una bambina.

“Eravamo un po’ diffidenti da quella bambina parlante, sarebbe stata una distrazione a metà film” ha commentato Spaihts. “Era un aspetto difficile da mostrare nel film“.

Alla fine Alia appare in due modi nella pellicola: come un feto non ancora nato (che parla con sua madre mentalmente) e come adulta, interpretata da Anya Taylor-Joy nelle visioni di Paul.

“Ci ha dato l’occasione di mostrare Jessica che parla con una specie di fantasma dentro di lei e che se ne va in giro per il mondo dei Fremen come se fosse pazza, parlando con qualcuno che non esiste. Ci interessava tanto un aspetto così drammatico” ha spiegato lo sceneggiatore.

Due – Parte due è ora nei cinema.

