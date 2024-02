Mancano circa venti giorni all’arrivo di Dune 2 nelle sale cinematografiche ed è quindi tempo di stime d’incasso per l’opera ispirata all’omonimo romanzo di Frank Herbert.

Secondo i dati pubblicati da Deadline, il kolossal di Denis Villeneuve dovrebbe ottenere un esordio al box-office americano di circa 65 milioni di dollari, ben superiore, quindi, ai 41 milioni ottenuti dal primo Dune nel 2021. Certo bisogna fare dei distinguo: Dune parte 1 è arrivato nei cinema quando il mercato era ancora piagato in modo molto forte dagli effetti della pandemia di nuovo Coronavirus. Ricorderete forse che proprio la pellicola di Villeneuve fu una di quelle al centro di svariate polemiche per via della decisione, presa dall’ex dirigenza della Warner, di far uscire tutti i film di quell’anno in day-and-date cinema e streaming su HBO Max (limitatamente al mercato USA).

Con Dune, Warner, Legendary Pictures (finanziatrice quasi integrale del blockbuster) e lo stesso Denis Villeneuve giunsero al compromesso di far uscire il film solo al cinema a livello internazionale (anche se non nella totalità dei mercati) con un mese abbondante di anticipo rispetto alla release americana. Nonostante il debutto streaming in contemporanea a quello cinematografico, con 402 milioni di dollari in tutto il mondo, Dune è comunque diventata la pellicola dal maggiore incasso fra quelle portate al pubblico dalla Warner con la dinamica del day-and-date.

Tornando a Dune 2, Deadline scrive che, attualmente, le prevendite nordamericane starebbero andando meglio di quelle di Oppenheimer, il biopic di Christopher Nolan che ha incassato quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo. Proprio per tale ragione c’è chi ipotizza un’apertura nordamericana anche più ricca per il kolossal sci-fi, più vicina ai 75-80 milioni. Anche qua bisogna però sottolineare che fare delle stime sulla base del paragone fra l’andamento delle prevendite di Dune 2 e Oppenheimer potrebbe essere poco sensato: a prescindere dai meriti di Nolan e del marketing della Universal, si tratta pur sempre della pellicola che ha generato un fenomeno autonomo abbastanza irripetibile come il Barbenheimer che, in un modo o nell’altro, ha comunque avuto i suoi effetti sul box office garantendo un primo fine settimana da capogiro sia al film con Cillian Murphy che a quello cn Margot Robbie nei panni di Barbie (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ovviamente vi terremo aggiornati.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

