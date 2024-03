In una recente intervista con MovieWeb, Tim Blake Nelson ha svelato che la sua scena – la sua unica scena – che ha girato per Dune 2 (Dune: Parte due) è stata tagliata in fase di montaggio.

L’attore ha spiegato che ovviamente è distrutto dalla decisione presa, ma che comprende la scelta del regista Denis Villeneuve:

Non penso di poter rivelare quale fosse la scena. Lascio che sia Denis (Villeneuve) a parlarne se vorrà farlo. È stata davvero un’esperienza stupenda poterla girare. Poi mi ha comunicato di averla dovuta tagliare a causa della lunghezza del film. Mi ha spezzato il cuore, ma ovviamente non l’ho presa sul personale. Ho adorato questa esperienza e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui, abbiamo sicuramente intenzione di farlo.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due nella nostra scheda.

