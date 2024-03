Non è una novità che Hans Zimmer stesse già lavorando alla colonna sonora di Dune 2 (Dune: Parte due) subito dopo aver lavorato al primo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Frank Herbert.

E non è una novità che abbia già stuzzicato la curiosità dei fan per un eventuale terzo capitolo alla premiere di Dune 2, quando alla domanda sull’avere già iniziato a scrivere la colonna sonora per un ipotetico sequel, aveva a risposto con tranquillità: “Chi vi dice che io abbia mai smesso?”.

In una chiacchierata e lunghissima intervista con Variety, il compositore ha ribadito di essere già al lavoro sulle musiche per il terzo capitolo, Messia di Dune, e da molto più tempo di quello che immaginiamo:

Denis è venuto da me il secondo giorno di riprese (per Dune 2) e senza dire niente mi ha messo sulla scrivania “Messia di Dune”. Sapevo quello che voleva dire, dove voleva andare a parare e sapevo che il viaggio non era ancora terminato.

