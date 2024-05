In un’intervista dedicata all’imminente uscita in home video di Dune 2, il montatore del film, Joe Walker, ha parlato di Dune 3 e delle sue speranze.

“Non do per scontato che io possa tornare, ovviamente lo spero ovviamente. Ancora non ho letto la sceneggiatura sulla quale vi assicuro stanno ancora lavorando” ha commentato. “E adoro che Denis Villeneuve tenga le sue carte coperte finché non sarà pronto a mostrarle, perché parlare di qualcosa prima che esista veramente rovinerebbe tutto“.

Parlando, poi, dello sviluppo della storia, ha fatto un piccolo spoiler:

Sono molto curioso di vedere cosa diventerà Paul all’interno di questa storia e adoro l’idea dietro al tentativo di assassinare qualcuno che ha già visto tutto e sa già come andranno le cose. Non posso dire molto altro a riguardo, ma so che sarebbe fantastico tornare di nuovo in quel mondo.

