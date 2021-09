è tornato a parlare con SFX Magazine della sua ultima fatica,, in arrivo il 16 settembre in Italia.

Il regista ha prima di tutto smentito che esista una versione estesa del progetto. Jason Momoa aveva parlato di un montaggio di sei ore del film, ma il regista ha specificato che “non ho mai fatto l’edizione estesa di nessuno dei miei film“.

Dopo aver dichiarato che sarebbe pronto a girare il seguito già l’anno prossimo se avesse il via libera, il regista ha spiegato che saprà “entro dicembre” se potrà procedere, aggiungendo che il film dovrebbe andare “veramente male” per far sospendere tutto. Con una sceneggiatura già in stato avanzato, il progetto potrebbe essere girato già in autunno 2022.

Ha poi descritto Dune un “aperitivo” della “portata principale”, lasciando intendere che adorerebbe girare un terzo film:

C’è un altro libro di Dune, Messia di Dune, che potrebbe essere un film straordinario. Ho sempre sognato di realizzare una trilogia.

Diretto da Denis Villeneuve, Dune arriverà nelle sale americane il 22 ottobre, in quelle italiane il 16 settembre.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

