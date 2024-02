Ci siamo, le prevendite di Dune: Parte Due sono finalmente iniziate anche in Italia! A partire da oggi è possibile preacquistare i biglietti per vedere il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve sul grande schermo a partire dal 28 febbraio, ma anche per partecipare alle anteprime e alle maratone del 27 febbraio.

Noi di BadTaste.it, in particolare, celebreremo l’uscita del blockbuster con Timothée Chalamet e Zendaya con un’epica maratona che si terrà ad Arcadia Cinema di Melzo il 27 febbraio: vedremo Dune: Parte Uno nella gigantesca Sala Energia alle ore 17:00, e alle ore 20:30 vedremo l’anteprima di Dune: Parte Due nello speciale formato in pellicola 70mm. Arcadia Cinema di Melzo è l’unico cinema in Italia a proiettare il film in pellicola 70mm!

Per partecipare alla Maratona è necessario acquistare i biglietti dei due spettacoli separatamente, ecco i link:

Arcadia Cinema proporrà il film in vari formati per parecchie settimane: dal 70mm al digitale, in italiano e in lingua originale, in Sala Energia a Melzo e a Stezzano.

Dune: Parte Due in pellicola 70mm in lingua originale con sottotitoli in Italiano in Sala Energia il sabato pomeriggio e il martedì sera: clicca qui

Dune: Parte Due in digitale in Sala Energia a Melzo in digitale: clicca qui

Dune: Parte Due in digitale in lingua originale a Erbusco, Melzo e Stezzano: clicca qui

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

