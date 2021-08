Dune: tutti i protagonisti del film nella nuova copertina del romanzo

Con l’arrivo in sala dell’attesissimo adattamento difirmato da Denis Villeneuve, approderà nelle librerie di tutto il mondo anche una “nuova” edizione del romanzo di Frank Herbert. Nuova almeno per quanto concerne la copertina.

E infatti nelle scorse ore è approdata proprio l’immagine della nuova copertina che vedremo sul romanzo nelle librerie di tutto il mondo. Una copertina che ci mostra tutti i protagonisti del lungometraggio.

Potete vedere la copertina americana e quella italiana qua sotto:

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

FONTI: Twitter, LaFeltrinelli