Sul Venerdì di Repubblica c’è, attesissimo film di(Blade Runner 2049, Arrival) che sarà presentato a Venezia.

All’interno dell’articolo si parla ovviamente della difficile lavorazione e della decisione del regista di girare in esterni:

Quando ho accettato di fare il film ho dettato delle condizioni: una di queste era che volevo girare nel deserto reale, perché odio il green screen e amo muovermi dentro ad ambientazioni autentiche. Sono della vecchia scuola: le finzioni digitali mi deprimono. Volevo mettere il film in un vero deserto, perché Lo squalo non è stato girato in un a piscina, ma nell’oceano e se il mio film si chiama Dune, avevo bisogno di dune reali.

Ha poi parlato della scelta di Zendaya:

Ha voluto fare l’audizione e oggi, dopo girato il film e dopo aver visto che attrice magnifica sia, mi dispiaccio d’averla sottoposta a un provino, solo perché non la conoscevo. […] Sono onorato di presentare sullo schermo due talenti così esplosivi e non vedo l’ora di girare la seconda parte di Dune per riaverli insieme. Sapendo che nel prossimo capitolo sarà Zendaya la protagonista della storia.

C'è Timothée #Chalamet in copertina sul Venerdì in edicola domani con @repubblica. Con l'anteprima di @Dunemovie, il kolossal fantascientifico che sarà a Venezia e a settembre in sala, e l'intervista esclusiva al regista Denis #Villeneuve @WarnerBrosIta https://t.co/4F23yrFvdt — Il Venerdì di Repubblica (@ilvenerdi) August 12, 2021

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

