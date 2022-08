Era dallo scorso novembre (ECCO TUTTI I DETTAGLI) che non avevamo più aggiornamenti di sorta sul reboot di Il Duro del Road House, film datato 1989 diretto da Rowdy Herrington con Patrick Swayze.

Al tempo, pareva che Amazon fosse concretamente interessata a produrre, tramite la MGM, il reboot della pellicola, ma poi, per mesi e mesi, c’è stato un sostanziale silenzio intorno al progetto.

Ora però è arrivata la conferma: Prime Video ha dato il via libera alla produzione alla produzione del reboot di Il Duro del Road House. Il film sarà diretto da Doug Liman mentre Jake Gyllenhaal vestirà i panni che, in passato, sono stati indossati dal già citato Patrick Swayze. Nel cast della pellicola, le cui riprese si terranno nella Repubblica Dominicana, ci saranno anche Billy Magnussen (“No Time to Die”), Daniela Melchior (“The Suicide Squad”), Gbemisola Ikumelo (“A League of Their Own”), Lukas Gage (“The White Lotus”), Hannah Love Lanier (“A Black Lady Sketch Show”), Travis Van Winkle (“You”), B.K. Cannon (“Why Women Kill”), Arturo Castro (“Broad City”), Dominique Columbus (“Ray Donovan”), Beau Knapp (“Seven Seconds”) e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Curiosità: già nel 2013 pareva che la MGM fosse al lavoro sul remake di Il Duro del Road House.

Poi, per anni, non si è saputo più nulla di nulla. Improvvisamente, nel 2015, pareva che sarebbe stata la campionessa dell’MMA Ronda Rousey (I Mercenari 3, Fast & Furious 7) a vestire i panni della protagonista del remake di Il Duro del Road House.

FONTE: Variety