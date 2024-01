A quasi 14 dall’uscita di Easy Girl (Easy A), il film del 2010 con Emma Stone diretto da Will Gluck (Tutti tranne te), il mondo di TikTok ha riscoperto la pellicola, a giudicare dalle clip diventate virali.

Una, in particolare, è la scena in cui assistiamo al fine settimana ricco di impegni della protagonista, che finisce per regalarci un’esilarante esibizione della canzone di Natasha Bedingfield intitolata “Pocketful of Sunshine”.

In occasione dei Golden Globe, all’attrice è stato fatto presente che la clip è tornata virale da un giornalista di ET Online.

“Ma davvero? Fico, devo dare un’occhiata” ha risposto l’attrice. “No, di sicuro non me l’aspettavo. È interessante perché, soprattutto alla luce di Bella in questo film [Povere creature], ci sono un paio di parti che davvero amo da impazzire. E lei è stata la prima, Olive“.

