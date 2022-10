Ecco i guantoni da Boxe ispirati a personaggi Marvel come Deadpool, Wolverine e Batroc

Wolverine, Deadpool, and Batroc the Leaper are here. Explore the next generation of Hayabusa X Marvel Hero Elite Boxing Gloves now: https://t.co/LN4RCMnEpB#Deadpool #Wolverine #Batroc pic.twitter.com/DNaSd6uSnW

— Hayabusa (@hayabusacombat) August 30, 2022