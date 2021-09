La divisione italiana di Prime Video ha diramato un comunicato stampa relativo all’accordo di prelazione siglato dacon gli Amazon Studios per tre film.

Trovate tutti i dettagli a seguire.

Eddie Murphy firma un first-look deal e un accordo con gli Amazon Studios per tre film

L’accordo arriva dopo il successo de Il principe cerca figlio su Prime Video

CULVER CITY, California – 22 settembre 2021 – Gli Amazon Studios hanno chiuso un first-look deal e un accordo per tre film con l’attore nominato agli Oscar e premiato agli Emmy Eddie Murphy, come annunciato oggi. Secondo quanto previsto dall’accordo, Murphy interpreterà tre film per gli Amazon Studios e svilupperà progetti cinematografici originali per Prime Video e gli Studios con la possibilità di recitarvi. L’accordo formalizza il legame fra Murphy e gli Amazon Studios, sulla scia del successo de Il principe cerca figlio, su Prime Video dal 5 marzo scorso.

“Eddie è una leggenda sia davanti che dietro alla macchina da presa”, ha affermato Jennifer Salke, head of Amazon Studios. “Con un innegabile genio comico e drammatico, continua sempre a regalare al pubblico di tutto il mondo storie e personaggi originali. Non potremmo essere più entusiasti di sostenerlo nel portare avanti questa tradizione e di accoglierlo ufficialmente nella famiglia Amazon.”

Un interprete che ha fatto registrare numeri eccezionali al box office, Murphy è nella breve lista degli attori che hanno recitato in svariati film con incassi da oltre 100 milioni di dollari negli ultimi tre decenni, da Beverly Hills Cop a L’asilo dei papà. Recentemente ha interpretato il leggendario comico anticonformista Rudy Ray Moore nel film Netflix Dolemite Is My Name, una performance che gli è valsa il plauso della critica e una nomination ai Golden Globe come miglior attore in una commedia o un musical e una nomination della Critics Choice Association come miglior attore. Ha inoltre ricevuto un Emmy Award come Miglior attore non protagonista in una serie comica per il suo ritorno “a casa” al Saturday Night Live. Murphy produrrà e interpreterà Beverly Hills Cop 4 e lo vedremo anche al fianco di Jonah Hill in una commedia diretta da Kenya Hill per Netflix.

In precedenza, Murphy ha ricevuto critiche entusiaste per la sua interpretazione nel ruolo di James “Thunder” Early nel film di produzione Dreamworks, Dreamgirls, una performance che gli è valsa un Golden Globe, uno Screen Actors Guild and Broadcast Film Critics Association Award come Miglior Attore non protagonista in un lungometraggio, e la sua prima nomination all’Oscar nella stessa categoria.

Murphy è rappresentato da WME, ML Management, Rogers & Cowan/PMK, e Ziffren Brittenham.