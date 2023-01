Eddie Redmayne su Animali Fantastici 4: “A quanto so non è in programma”

Come abbiamo visto, con appena $405,1 milioni di dollari raggiunti in tutto il mondo da Animali Fantastici: I Segreti di Silente, è sempre stato incerto il futuro della saga nata dalla mente di J.K. Rowling.

Il futuro si fa ancora più in dubbio dopo le ultime dichiarazioni di Eddie Redmyne, che in un’intervista con NME ha ammesso di non essere al corrente di piani per lo sviluppo di un quarto film. Ecco un estratto dall’articolo:

Guardando alla tua carriera, credi che sarai noto come Newt di Animali Fantastici? “Non ne ho idea, ma amo Newt. Se dovesse succede, ne sarei felicissimo. Ti piacerebbe tornare nel Wizarding World se dovessero realizzare un quarto film? “Guarda, al momento non c’è nulla di cui io sia al corrente. Perciò, a quanto so, non è una cosa in programma”.

Qualche giorno fa l’attore aveva risposto a una domanda della stampa simile dicendo che si trattava di un quesito da porre a “David Heyman, J.K. Rowling e David Yates“.

Animali Fantastici: I segreti di Silente è arrivato nei cinema lo scorso 13 aprile.

Trovate tutte le informazioni sul più recente film del Wizarding World nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!