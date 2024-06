Mentre è nelle sale con The Bikeriders, Austin Butler ha da poco terminato le riprese del suo prossimo film: Eddington. Nella pellicola diretta da Ari Aster (Beau ha paura) l’attore condividerà lo schermo con Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Luke Grimes. In un’intervista con THR, ha parlato della sua esperienza sul set:

Sono un grande fan di Ari, di Joaquin [Phoenix], di Emily [Emma Stone], di Darius Khondji [direttore della fotografia] e di tutte le persone coinvolte. È stato incredibile lavorare con tutta la squadra. Non voglio svelare molto della storia e del personaggio, ma è stata un’avventura selvaggia quella che ho vissuto. Ho dovuto interpretare un personaggio molto diverso da tutti quelli che ho interpretato finora. Io e Ari siamo amici da un po’ e mi ha fatto piacere vederlo sul set. È un regista incredibile, ha una tale sicurezza, un tale senso dell’umorismo e un’immaginazione sfrenata. Mi è piaciuto molto lavorare con lui.

Il film segue le vicende di uno sceriffo di una piccola cittadina del Nuovo Messico che ha aspirazioni più alte per la sua vita. Aster ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della regia, co-producendo assieme a Lars Knudsen e alla loro casa di produzione Square Peg. Sarà la sesta collaborazione per Square Peg e A24, dopo Hereditary, Midsommar, Dream Scenario, Beau ha paura e il film di prossima realizzazione Death of a Unicorn.

FONTE: THR

