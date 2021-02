La Paramount Pictures ha ingaggiato Edgar Wright dirigere un nuovo adattamento di, il romanzo di Stephen King da lui pubblicato inizialmente con lo pseudonimo di Richard Bachman. Wright scriverà il soggetto assieme a Michael Bacall, con l’obiettivo di realizzare un adattamento molto più fedele all’originale rispetto al film del 1987 con Arnold Schwarzenegger da noi noto con il titolo di L’implacabile. Bacall scriverà poi la sceneggiatura.

Alla produzione vi sarà la Genre Films di Simon Kinberg assieme alla Complete Fiction di Wright, con Audrey Chon come produttrice esecutiva. L’idea del progetto è venuta a Kinberg, che l’ha proposto a Emma Watts della Paramount e poi a Wright, il quale fin dal 2017 ha tenuto in considerazione il romanzo come l’unico di cui realizzerebbe un nuovo adattamento. Per la Paramount si tratterà di un film a cui dare la priorità: Wright, come noto, uscirà in primavera con Last Night in Soho e probabilmente si dedicherà subito a L’uomo in fuga, anche se ha in cantiere The Chain e il seguito di Baby Driver.

Questa la sinossi del romanzo: