Edgar Wright è stato ospite del podcast Happy Sad Confused e ha riflettuto un po’ sullo stato attuale di Hollywood.

Il regista non è entrato nel merito delle major “colpevoli” di contribuire alla saturazione di film fatti con lo stampino, ma ha sottolineato degli aspetti problematici:

Uno dei problemi con i franchise cinematografici è che, senza fare nomi, quando annunciano calendari giganteschi di film e serie televisive […] corrono il rischio di uccidere le galline dalle uova d’oro. Mi fa strano… è come se tornassi a quando da piccolo amavo il cinema e dopo aver visto un bel film qualcuno mi dicesse: “Indovina? Ne faremo uno ogni tre anni per il resto della tua vita“. Per me è una cosa triste la mancanza di coinvolgimento nei nuovi film.