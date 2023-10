Ellen Burstyn non si è mai fermata. E ora, 50 anni dopo l’uscita di L’esorcista di William Friedkin, alla veneranda età di 90 anni, è tornata sul grande schermo in L’esorcista – Il credente.

In un’intervista per Interview magazine, Burstyn ha raccontato come si sente a lavorare così duramente alla sua età:

Farò 91 anni a dicembre e sono più impegnata di quanto possa ricordare di essere mai stata nella mia carriera. E non lo capisco. Voglio dire, cos’è tutto il dibattito sull’invecchiamento a Hollywood? Come mai io ne sono rimasta fuori?

Quando le chiedono a cosa attribuisca il fatto di aver continuato a lavorare in tutti questi anni l’attrice risponde:

Non lo so, a parte il fatto che forse tutti gli altri che avrebbero potuto interpretare quelle parti sono già morti e quindi io sono l’unica attrice che resta a poter interpretare una bisnonna o qualcosa del genere.

L’esorcista – Il credente, diretto da David Gordon Green, è appena arrivato nei cinema e ha diviso la critica. Sequel diretto del film del ’73 vede dunque Ellen Burstyn riprendere, come già detto, i panni di Chris MacNeil. Da parte nostra, non possiamo che augurarle di continuare a interpretare questi ruoli per molti anni a venire…

