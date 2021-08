Leggi anche: Lilly Wachowski non ha gradito i riferimenti a Matrix fatti su Twitter da Elon Musk e Ivanka Trump



Non capita tutti i giorni di vederee Bob Iger a interagire su. L’argomento che ha scatenato il confronto è stato Star Wars, visto che il capo di aziende come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company ha condiviso il seguente meme

“Il lato degli Assaltatori che i ribelli non vogliono che vediate“:

“Bella questa, Elon” ha ribattuto Bob Iger. Musk ha così approfittato per rispondere che sta guardando Star Wars: Bad Batch con suo figlio. “Attendo la seconda stagione!“.

Am watching Star Wars: Bad Batch with lil baby X. Waiting for Season 2! — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2021

Di recente Elon Musk è stato nominato nel board of directors di Endeavor Group Holdings, ed è entrato quindi nel mondo dell’intrattenimento, perché Endeavour è proprietaria di WME e IMG, due delle agenzie di talenti più importanti di Hollywood, oltre che dell’organizzazione di arti marziali miste Ultimate Fighting Championship e di altri asset.

“Abbiamo scelto Musk per il nostro board a causa del suo background professionale e della sua esperienza nella gestione di aziende quotate, oltre che per le sue posizioni dirigenziali precedenti, il suo impegno nel board di altre aziende quotate e la sua esperienza nell’avviare, far crescere e integrare imprese” ha commentato Endeavor.

