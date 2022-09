Elvis: Baz Luhrmann rivela quale easter egg lega il film a C’era una Volta a… Hollywood

In un’intervista con Screenrant, Baz Luhrmann ha rivelato che in Elvis (LEGGI LA RECENSIONE) è stato inserito un particolare easter egg legato alla presenza di Austin Butler (interprete del protagonista), che non tutti potrebbero aver notato.

Ecco quale:

C’è un momento in cui il Colonnello legge cosa succede nel mondo e c’è una notizia che dice che Sharon Tate è stata uccisa. Lui dice: “Povera Sharon Tate. Il mondo è impazzito?“. Austin è lì, e non so se qualcuno pensa al fatto che Quentin [Tarantino] ha fatto un film [C’era una Volta a… Hollywood] in cui Austin era il tizio che ha cercato di uccidere Sharon Tate. Non credo che la gente ci pensi. La loro mente non pensa improvvisamente: “Aspetta, quel tipo lì che assomiglia a Elvis e si muove come Elvis era il tizio magro e strano con la pistola che ha cercato di uccidere Sharon Tate in [C’era una Volta a… Hollywood]“. Penso che Austin avrebbe potuto essere nel film di Quentin facendo quel ruolo e poi partecipare anche a questo film. Sharon Tate può venire fuori, ma se sei preso dalla storia, non ci pensi. Ci sono molte cose che ho dovuto tralasciare, solo perché dovevo rimanere sul punto, sulla grande idea.

In C’era una Volta a… Hollywood, ultimo lavoro di Quentin Tarantino uscito nel 2019, troviamo infatti Margot Robbie nei panni della celebre attrice Sharon Tate e Austin Butler in quelli di Charles Watson, detto Tex, membro della setta di Charlie Manson che partecipò all’omicidio della donna.

Elvis è uscito al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’easter egg “tarantiniana” di Elvis? Lasciate un commento!

FONTE: Screenrant