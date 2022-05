ha visto, il film di Baz Luhrmann che verrà presentato al Festival di Cannes tra poche settimane. L’attrice, nota per essere stata la moglie del cantante, ha visto il film durante una proiezione privata assieme a Jerry Schilling (storico amico del cantante e manager).

La Presley ha ha scritto su Facebook:

Per chi di voi fosse curioso sul nuovo film ELVIS, Baz Luhrmann, il regista, ha organizzato una proiezione privata per me e Jerry Schilling ai Warner Bros Studios di recente. La storia è incentrata sul rapporto tra Elvis e il Colonnello Parker. È una storia vera, raccontata in maniera brillante e creativa che solo Baz, con il suo stile artistico unico, avrebbe potuto realizzare. Austin Butler, che ha interpretato Elvis, è bravissimo. A metà del film io e Jerry ci siamo guardati e ci siamo detti: WOW!!! Bravo a lui… sapeva che erano scarpe grandi da indossare. Era veramente nervoso prima di interpretare questa parte. Posso solo immaginare. Tom Hanks era il Colonnello Parker. Che personaggio. Il Colonnello aveva due facce, e io e Jerry abbiamo conosciuto entrambe. La storia, come sappiamo tutti, non ha avuto un lieto fine. Ma penso che capirete un po’ meglio il viaggio di Elvis, raccontato da un regista che ci ha messo il cuore, l’anima e tanto tempo.