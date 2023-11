In una recente intervista con Deadline per la promozione di Saltburn, Emerald Fennell ha parlato del suo sogno nel cassetto in qualità di regista e attrice.

Ha innanzitutto spiegato che avrebbe adorato interpretare Ursula nella versione live-action della Sirenetta, e ha poi ammesso che adorerebbe rivisitare Jurassic Park in chiave erotica:

Mi sento così fortunata, ho già lavorato ai miei progetti da sogno. Ma il mio film preferito di tutti i tempi è Jurassic Park, perciò vorrei tanto avere a che fare con i dinosauri. [Il mio Jurassic Park] prima di tutto sarebbe qualcosa di molto erotico. Magari gli esseri umani e i dinosauri sono arrivati a quel punto della convivenza in cui le cose cominciano a farsi elettrizzanti. Mi immagino un matrimonio tra un uomo e un velociraptor, sarebbe praticamente un dramma domestico.

Cosa ne pensate delle parole di Emerald Fennell su Jurassic Park? Ditecelo nei commenti!

