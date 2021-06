Rivedremo mai Alden Ehrenreich edin un sequel di Solo: a Star Wars story o in un qualche altro progetto live action collegato alla saga di? Al momento si tratta di una domanda oziosa priva di una risposta anche se, per quanto concerne Qi’ra, il personaggio interpretato proprio da Emilia Clarke nella pellicola di Ron Howard una nuova apparizione, a fumetti, c’è già stata nel primo evento estivo di, intitolato

Un’apparizione che, per via delle sue modalità, non ha mancato di far parlare di sé i fan del franchise facendo nascere teorie – e dubbi – di ogni tipo di cui abbiamo parlato ampiamente nello speciale che potete trovare nella nostra area comics a questo link.

Comicbook.com ha avuto modo di parlare proprio con la star durante la promozione stampa del fumetto da lei scritto, Mother of Madness, e in questa occasione le è stato anche chiesto un commento sul ritorno di Qi’ra in Star Wars: War of the Bounty Hunters. Ecco le parole di Emilia Clarke:

Significa davvero tanto, significa un mondo di roba. Conosco il suo passato, conosco la sua storia. Magari sono aspetti che non sono stati esplorati dal film, ma, da attrice, è stato un onore, un privilegio entrate a far parte di quel mondo. Vederla riportata alle origini del tutto – riportata a casa, in famiglia – lo ha cementato per certi versi. Non mi aspettavo di restare così colpita dalla cosa.

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.