Emily Blunt ha recitato per la prima volta per Christopher Nolan nel film Oppenheimer, attualmente candidato a 13 Premi Oscar. Ma quello non è stato il primo incontro tra l’attrice e il regista.

Nel podcast Happy, Sad and Confused Blunt svela di essere stata contattata da Nolan per prendere parte alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro.

Afferma:

L’ho incontrato per un breve momento, ma non penso che fossi la scelta giusta.

Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’arrivo di una terza pellicola di Sicario, scritta da Taylor Sheridan e con Benicio del Toro e Josh Brolin nel cast, come nell’originale. Film originale in cui recitava anche Emily Blunt che però confessa, parlando sempre con Josh Horowitz, di non sapere nulla del nuovo progetto.

Sento voci in giro, ma non c’è nulla di concreto. Poiché non ho visto nulla, penso che siano solo chiacchiere.

Une bella doccia fredda per coloro che speravano in un suo ritorno. Ma mai dire mai. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati.

