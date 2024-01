Emma Stone ha un sogno, e non è qualcosa che ci si potrebbe aspettare. L’attrice ha partecipato all’Awards Circuit Podcast di Variety e in tale occasione ha svelato di voler diventare una concorrente di Jeopardy!, il celebre quiz televisivo statunitense (in onda dagli anni ’60) che consiste in una gara di cultura generale.

“Ogni anno a giugno mando la richiesta” ha confessato l’attrice, che ha poi aggiunto:

Non voglio andare a Celebrity Jeopardy, voglio meritarmi la partecipazione. Si può fare il test solamente una volta all’anno con il tuo indirizzo email, ma non sono mai riuscita a partecipare. Lo guardo ogni singola sera e mi segno le risposte esatte. Lo giuro, potrei partecipare a Jeopardy.

Rivedremo Emma Stone tra pochi giorni al cinema a partire dal 25 gennaio in Povere creature! Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Fonte: Variety

