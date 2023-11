Secondo quanto riportato da Collider Netflix avrebbe messo in cantiere un terzo capitolo di Enola Holmes, serie di film con protagonisti Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Durante la riapertura dell’Egyptian Theatre di Hollywood Scott Stuber di Netflix ha dichiarato a Collider:

Per noi è una grande star nostrana. Voglio dire, ovviamente Stranger Things è stato molto importante per noi e l’abbiamo vista crescere come attrice. In primavera avremo un film con lei, Damsel, di cui sono davvero entusiasta, diretto da Juan Carlos Fresnadillo. L’IP Holmes è stranamente elastica. Ovviamente, la Warner Bros. ha fatto un lavoro incredibile con Robert Downey Jr. e Jude Law, quindi l’idea di poter estendere questa IP con lei è entusiasmante. A tal proposito stiamo lavorando ancora una volta su una sceneggiatura per cercare di ottenere questo risultato. Ma sì, è un’aspirazione. Mi piacerebbe farne un altro”.