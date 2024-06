In occasione della presentazione in anteprima di 20 minuti di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ad Annecy, la Warner Bros. ha condiviso tramite EW le prime immagini ufficiali della protagonista e del villain del film anime in arrivo a dicembre.

Diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus), il film racconta la storia di Helm Mandimartello, l’antico re di Rohan, dal quale la fortezza del Fosso di Helm prende il nome. Già sapevamo che Philippa Boyens (co-sceneggiatrice del Signore degli Anelli) ha seguito da vicino la produzione, ma oggi è stato confermato che Peter Jackson e Fran Walsh l’affiancheranno come produttori esecutivi. Questi ultimi non erano presenti ad Annecy, ma hanno inviato un breve video nel quale Jackson viene “interrotto” da Gollum, doppiato come sempre da Andy Serkis (che dirigerà il primo dei due nuovi film live action annunciati qualche settimana fa).

Sulle pagine di EW, Boyens spiega che quando le è stato proposto di fare il film ha subito pensato che “questa storia sarebbe stata perfetta per un anime perché è molto basata sui personaggi e contenuta nel suo mondo. Parla di cose che funzionano molto bene con la narrazione giapponese.”

“Questa è la storia del re più potente nella storia di Rohan, qualcuno che ha sconfitto i suoi nemici a mani nude,” dice Kamiyama a EW. “Perché la sua discendenza doveva finire con lui? Penso che ci sia una lezione di superbia e anche di necessità di responsabilità e consapevolezza del proprio potere. Viviamo in un’epoca in cui, in tutto il mondo, ci troviamo di fronte alla realtà della guerra. Cosa è dunque il potere? Qual è la responsabilità di coloro che lo possiedono? È qualcosa di cui devono riflettere insieme a coloro che non lo possiedono.”

Boyens e la sceneggiatrice Phoebe Gittins hanno ampliato la storia originale di Tolkien. In particolare, volevano dare un nome a un certo personaggio. “Negli appendici da cui è tratta la storia, abbiamo questi personaggi maschili ben disegnati, e poi c’è questo giovane personaggio femminile che non è mai nominato — e questo mi ha colpito molto,” spiega Boyens. “Sappiamo che Helm ha una figlia, e sappiamo che è stata centrale nel conflitto che è avvenuto. Ma io, e soprattutto la sceneggiatrice Phoebe Gittins, siamo state attratte da lei. Sentivamo il peso di essere quella figlia senza nome, il che ha immediatamente suscitato il nostro interesse: chi era? Come viveva?”

La figlia di Helm si chiamerà Hèra, ed è doppiata da Gaia Wise, che spiega che assomiglia di più alle eroine dei film di Hayao Miyazaki come Nausicaä della Valle del vento rispetto alle classiche eroine de Il Signore degli Anelli come Arwen ed Eowyn. “Darebbe la vita per il suo popolo,” dice Wise. “Rispetto ad Arwen ed Eowyn, loro sono già donne completamente formate. Quello che amavo di Hèra è che è feroce, complessa, ribelle.”

L’antagonista Wulf, doppiato da Luke Pasqualino, guida gli eserciti dei Dunlandesi contro il regno di Helm. La forza di Wulf come personaggio, secondo Boyens, sta proprio nel fatto che non è un mago malvagio o un signore oscuro come i più famosi cattivi de Il Signore degli Anelli. È semplicemente umano, e in qualche modo, questo lo rende ancora più pericoloso. “Parla così direttamente a molte delle crisi che stiamo affrontando oggi,” dice Boyens. “È un personaggio davvero affascinante ed eccitante. Non sai mai cosa farà, e alcune delle scelte che fa sono semplicemente sorprendenti in modo positivo.”

Ecco quindi le prime immagini dei personaggi del film:

La storia, ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia di Peter Jackson, sarà narrata da Éowyn, interpretata ancora una volta da Miranda Otto.

Il film racconterà la storia di Helm Mandimartello, il nono re di Rohan e l’ultimo della sua stirpe, nonché colui che ha dato il nome al Fosso di Helm.

Classifiche consigliate