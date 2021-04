Contrariamente a quanto si potrebbe pensare osservando il glamour di celebrazione come i premi Oscar e i Golden Globe, la stagione dei premi cinematografici è, per gran parte, fatta di premi “nascosti” e dedicati all’industria. Uno di questi è il Film Design Awards. Il premio viene conferito nella cornice del celebre festival South by Southwest di Austin. È dedicato alle eccellenze nel campo del design applicato ai film. Tra questi c’è anche una sezione dedicata ai titoli dei prodotti audiovisivi, il title design.

Si intende con “titoli”, sia quelli di testa che di coda per lungometraggi e cortometraggi, ma anche le cosiddette “sigle” delle serie tv. I candidati dell’edizione 2021 sono stati ridotti a quindici, rispetto alle edizioni precedenti in cui sono arrivati fino a trenta.

Ecco i candidati per il miglior title design:

The 100 (titoli di testa). Di: Dustin Reno, Evan Jackson

(titoli di testa). Di: Dustin Reno, Evan Jackson Alef (titoli di testa). Di: Uǧur Baltepe, Ethem Cem

(titoli di testa). Di: Uǧur Baltepe, Ethem Cem Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (titoli di coda). Di: Michael Riley

(titoli di coda). Di: Michael Riley The Botanist (titoli di testa). Di: Michael Rosen

(titoli di testa). Di: Michael Rosen Dichos (titoli di testa e didascalia). Di Gwenaëlle Gobé

(titoli di testa e didascalia). Di Gwenaëlle Gobé Lust (sequenza dei titoli). Di: Rudy Schultz

(sequenza dei titoli). Di: Rudy Schultz Never Forget Tibet (sequenza dei titoli). Di: Designer:

(sequenza dei titoli). Di: Designer: La regina degli Scacchi (titoli di coda). Di: Designer:

(titoli di coda). Di: Designer: Saygı (Titoli di testa). Di: Ethem Cem, Uğur Baltepe

(Titoli di testa). Di: Ethem Cem, Uğur Baltepe Scam 1992 : The Harshad Mehta Story (titoli di testa). Di: Jishnu Chatterjee

: The Harshad Mehta Story (titoli di testa). Di: Jishnu Chatterjee Scooby! (titoli di coda). Di: Jon Berkowitz, Brad Colwell

(titoli di coda). Di: Jon Berkowitz, Brad Colwell Sonic – Il film (titoli di coda). Di: William Lebeda, Cecilia De Jesus

(titoli di coda). Di: William Lebeda, Cecilia De Jesus Strangled (titoli di testa). Di: András Derzsy

(titoli di testa). Di: András Derzsy Swamp Thing (titoli di testa). Di: Aaron Becker

(titoli di testa). Di: Aaron Becker Under the Influence (titoli di testa). Di: Nicco Quiñones

Alef

Birds of Prey

Dichos titoli testa

La regina degli scacchi

Never forget tibet

Lust

Saygı

Strangled

Sonic - Il film

Scooby!

Scam 1992

Under the Influence

The botanist

The 100

Swamp Thing





























I premi

Il primo premio come miglior title design di questa edizione è andato a La regina degli scacchi, per come ha utilizzato le forme geometriche e la limitata palette di colori per dare vitalità attraverso il movimento. È stato apprezzato anche come il design riesca a catturare lo spirito della protagonista e i suoi processi mentali.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha ottenuto una menzione speciale della giuria per avere incarnato le caratteristiche che tutti i grandi titoli di coda dovrebbero avere. Il tono è perfettamente in linea con quello del film, con uno stile unico e distintivo che tiene alta l’attenzione del pubblico.

Sono notevoli anche gli altri concorrenti, come Sonic – Il film che abbraccia l’estetica 16-bit reimmaginando il classico videogioco Sega. Swamp Thing vira la palette di colori sul verde scuro per inquietanti suggestioni che bene introducono all’atmosfera del fumetto. Molto arguta anche la sigla di Under the Influence che mostra i media (radio, tv, smartphone, giornali) come se fossero uno sport promozionale. Gli oggetti sono placcati in oro, ma hanno piccoli segni di usura, graffi e ammaccamenti, come se fossero vissuti. Comunicano in realtà un senso di conflitto, come se portassero dei lividi dopo essere stati logorati dalle persone che li usano, rovinandosi a loro volta.

Presenza insolita, forse la meno forte tra i candidati, quella di The 100. La serie targata CW ha infatti una sigla piuttosto comune a prodotti di questo tipo, senza particolari guizzi o intuizioni grafiche.

Che cosa ne pensate di questi particolari premi al title design? Quali sono le vostre sigle, i vostri titoli preferiti dell’anno appena trascorso? Potete vedere i video di tutti i candidati seguendo cliccando nel link della fonte: Artofthetitle