L’esorcista – il credente è il primo film della nuova trilogia creata da Blumhouse. Dietro la macchina da presa troviamo David Gordon Green, regista che negli ultimi anni si è occupato della trilogia horror Halloween.

In una recente intervista con IGN, David Gordon Green ha sottolineato che i fan non devono aspettarsi dei richiami divertenti al primo film dell’Esorcista. Non sarà infatti come è avvenuto in Halloween:

Non è un film pieno di easter egg. Mi sono divertito molto nel vedere alcuni componenti del vecchio cast di Halloween fare dei richiami agli altri film della saga… L’esorcista non ha quel tipo di divertimento. L’esorcista è più un tipo di orrore accademico e psicologico.

Continua:

Non stavo pensando di continuare a fare horror. Ho detto molto in tre film e stavo pensando a cosa fare dopo – ma L’esorcista era un’opportunità troppo grandiosa… era l’occasione di usare nuovi muscoli, provare qualcosa di nuovo, e utilizzare l’elemento drammatico in un contesto horror.

FONTE: Comic Book

