In una recente intervista con il Los Angeles Times, John Carpenter ha parlato della tiepida accoglienza riservata a L’esorcista: Il credente.

Il regista non ha ancora avuto modo di vedere il film, ma l’ha già definito un’occasione sprecata:

Mi piace ciò che ha fatto David [Gordon Green] con i tre Halloween. Ho adorato il secondo, l’ho trovato favoloso. Mi hanno detto che L’esorcista non è all’altezza, sarebbe potuto essere un film veramente forte. Non capisco come si faccia a sbagliare mandando tutto a rotoli.

Durante un’intervista con ComicBook, ha poi parlato della saga di Halloween e del fatto che la storia di Michael Myers e Laurie Strode si sia conclusa definitivamente. “Non credeteci” ha ribattuto il regista. “Ci sono tanti modi per riportare Michael Myers in vita, ci sono tanti modi per raccontare quella storia. Aspettate e vedrete“.

Ricordiamo che mentre prosegue la vendita a potenziali acquirenti dei diritti di Halloween, le ultime voci vedevano la compagnia A24 in prima linea per accaparrarseli.

