No Time To Die

In attesa dell’uscita dial cinema, è disponibile su Apple TV+ Essere James Bond, un documentario dedicato all’esperienza di Daniel Craig nella saga nel quale l’attore parla apertamente di successi e insuccessi dei suoi cinque film ( tra cui i passi falsi di Quantum of Solace ).

È però anche presente un discorso di commiato nel quale Craig dice addio all’agente segreto più famoso del mondo e alla troupe che lo ha accompagnato nella realizzazione di questo venticinquesimo episodio della saga cinematografica, girato nell’ultimo giorno delle riprese di No Time to Die. Vi riportiamo le sue parole:

Molte persone hanno lavorato a cinque film con me, e so che sono state dette molte cose su ciò che penso di questi film o di tutta la saga. Ma ho amato ogni singolo secondo di questi film, in particolare quest’ultimo, perché mi alzavo ogni mattina e avevo l’opportunità di lavorare con tutti voi. È stato uno dei più grandi onori della mia vita.

Ancora non sappiamo chi prenderà il posto di Craig nella saga, anche se in No Time to Die viene introdotto un nuovo agente 00 interpretato da Lashana Lynch.

Potete vedere il discorso qui sotto:

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!