Uscito nel 1988 Essi vivono di John Carpenter sembra molto più attuale ora che ai suoi tempi, trattando temi come la pubblicità e il controllo subliminale esercitato dalle grandi aziende.

In un’intervista con Comic Book il produttore del film Sandy King ha suggerito che potrebbero esserci nuovi progetti in vista legati al lungometraggio degli anni ’80. Nota infatti come Essi vivono sia un po’ come…

… guardare oggi la CNN, no? Penso che se sei attento puoi notare le cose prima che sia troppo tardi.

E alla domanda esplicita se stanno lavorando a un nuovo progetto ambientato in quel mondo risponde:

Potrebbe essere.

È ancora troppo presto però per sapere se potrebbe trattarsi di un remake, di un sequel o di un film che pesca dall’immaginario del libro da cui Essi vivono è tratto: Eight O’Clock in the morning, un racconto breve di Ray Nelson.

