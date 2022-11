European Film Awards 2022: tutte le nomination

Sono state annunciate le nomination alla 35 esima edizione degli European Film Awards, i premi votati da più di 4200 membri della European Film Academy.

A dominare le candidature Close di Lukas Dhont, Holy Spider di Ali Abbasi e Triangle of Sadness di Ruben Ôstlund. Tutti e tre i film sono stati premiati al Festival di Cannes: Close ha ottenuto il Grand Prix, Holy Spider il premio per la migliore attrice (Zar Amir-Ebrahimi) e Triangle of Sadness la palma d’oro. Close e Holy Spider, inoltre, sono i film selezionati dai rispettivi paesi (Belgio e Danimarca) per la candidatura all’Oscar come miglior film internazionale. C’è anche Saint Omer,

La cerimonia si terrà il 10 dicembre a Reykjavík, in Islanda, ma i vincitori delle categorie tecniche di fotografia, montaggio, scenografie, costumi, trucco e parrucco, colonna sonora, suono ed effetti visivi (decisi da una giuria di otto membri) verranno annunciati il 23 novembre. Il premio alla carriera andrà a Margarethe von Trotta, mentre il World Cinema Award andrà ad Elia Suleiman. Marco Bellocchio riceverà invece il premio European Innovative Storytelling per Esterno Notte.

Pochissimi gli italiani nominati: segnaliamo Pierfrancesco Favino come migliore attore in Nostalgia e Laura Samani come scoperta europea per Piccolo Corpo.

EUROPEAN FILM AWARDS 2022: LE NOMINATION

FILM EUROPEO

Alcarràs (Sp-It)

Director Carla Simón, producers María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera & Giovanni Pompili

(Sp-It) Director Carla Simón, producers María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera & Giovanni Pompili Close (Bel-Fr-Neth)

Director Lukas Dhont, producers Michiel Dhont, Dirk Impens, Michel Saint-Jean, Laurette Schillings, Arnold Heslenfeld, Frans van Gestel & Jacques-Henri Bronckart

(Bel-Fr-Neth) Director Lukas Dhont, producers Michiel Dhont, Dirk Impens, Michel Saint-Jean, Laurette Schillings, Arnold Heslenfeld, Frans van Gestel & Jacques-Henri Bronckart Corsage (Austria-Lux-Ger-France)

Director Marie Kreutzer, producers Alexander Glehr, Johanna Scherz, Bernard Michaux, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade & Jean-Christophe Reymond

(Austria-Lux-Ger-France) Director Marie Kreutzer, producers Alexander Glehr, Johanna Scherz, Bernard Michaux, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade & Jean-Christophe Reymond Holy Spider (Den-Ger-Swe-Fr)

Director by Ali Abbasi, producers Sol Bondy & Jacob Jarek

(Den-Ger-Swe-Fr) Director by Ali Abbasi, producers Sol Bondy & Jacob Jarek Triangle Of Sadness (Swe-Ger-Fr-UK)

Directed by Ruben Östlund, producers Erik Hemmendorff & Philippe Bober

DOCUMENTARIO EUROPEO

A House Made Of Splinters (Den-Swe-Fin-Ukr)

Director Simon Lereng Wilmont

(Den-Swe-Fin-Ukr) Director Simon Lereng Wilmont Girl Gang (Switz)

Director Susanne Regina Meures (Switzerland)

(Switz) Director Susanne Regina Meures (Switzerland) Mariupolis 2 (Lithuania-Fr-Ger)

Director Mantas Kvedaravičius

(Lithuania-Fr-Ger) Director Mantas Kvedaravičius The Balcony Movie (Pol)

Director Paweł Łoziński

(Pol) Director Paweł Łoziński The March On Rome (It)

Director Mark Cousins

REGISTA EUROPEO

Lukas Dhont for Close

for Close Marie Kreutzer for Corsage

for Corsage Jerzy Skolimowski for EO

for EO Ali Abbasi for Holy Spider

for Holy Spider Alice Diop for Saint Omer

for Saint Omer Ruben Östlund for Triangle Of Sadness

ATTRICE EUROPEA

Vicky Krieps in Corsage

in Corsage Zar Amir Ebrahimi in Holy Spider

in Holy Spider Léa Seydoux in One Fine Morning

in One Fine Morning Penélope Cruz in Parallel Mothers

in Parallel Mothers Meltem Kaptan in Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush

ATTORE EUROPEO

Paul Mescal in Aftersun

in Aftersun Eden Dambrine in Close

in Close Elliott Crosset Hove in Godland

in Godland Pierfrancesco Favino in Nostalgia

in Nostalgia Zlatko Burić in Triangle Of Sadness

SCENEGGIATORE EUROPEO

Carla Simón & Arnau Vilaró for Alcarràs

for Alcarràs Kenneth Branagh for Belfast

for Belfast Lukas Dhont & Angelo Tijssens for Close

for Close Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami for Holy Spider

for Holy Spider Ruben Östlund for Triangle Of Sadness

SCOPERTA EUROPEA – Prix FIPRESCI