Sono state annunciate le nomination alla 36 esima edizione degli European Film Awards, i premi votati da più di 4200 membri della European Film Academy e che verranno assegnati a Berlino il 9 dicembre.

A dominare le candidature The Zone of Interest, il film di Jonathan Glazer vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e selezionato dal Regno Unito come potenziale candidato all’Oscar come miglior film internazionale. Cinque le nomination ottenute dalla pellicola, tra cui film e regista, sceneggiatore e attori.

Sandra Hüller è stata candidata come migliore attrice una seconda volta per Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d’oro che ha ottenuto 4 nomination agli EFA.

Io Capitano di Matteo Garrone ha ricevuto due nomination: miglior film e miglior regista. Tra gli altri candidati anche Fallen Leaves di Aki Kaurismäki e Il confine verde di Agnieszka Holland.

L’Italia figura anche nella nomination come miglior attore a Josh O’Connor per La Chimera di Alice Rohrwacher, e al film d’animazione per Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò, e Chicken For Linda! di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach.

MIGLIOR FILM EUROPEO

Anatomy of a Fall, dir. Justine Triet

Fallen Leaves, dir. Aki Kaurismäki

Green Border, dir. Agnieszka Holland

Io Capitano, dir. Matteo Garrone

The Zone of Interest, dir. Jonathan Glazer

MIGLIOR DOCUMENTARIO EUROPEO

Apolonia, Apolonia, dir. Lea Glob

Four Daughters, dir. Kaouther Ben Hania

Motherland, dir. Hanna Badziaka, Alexander Mihalkovich

On the Adamant, dir. Nicolas Philibert

Smoke Sauna Sisterhood, dir. Anna Hints

MIGLIOR REGISTA EUROPEO

Justine Triet for Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki for Fallen Leaves

Agnieszka Holland for Green Border

Matteo Garrone for Io Capitano

Jonathan Glazer for The Zone of Interest

MIGLIORE ATTRICE EUROPEA

Sandra Hüller in Anatomy of a Fall

Eka Chavleishvili in Blackbird Blackbird Blackberry

Alma Pöysti in Fallen Leaves

Mia McKenna-Bruce in How To Have Sex

Leonie Benesch in The Teachers’ Lounge

Sandra Hüller in The Zone of Interest

MIGLIOR ATTORE EUROPEO

Thomas Schubert in Afire

Jussi Vatanen in Fallen Leaves

Josh O’Connor in La Chimera

Mads Mikkelsen in The Promised Land

Christian Friedel in The Zone of Interest

MIGLIOR SCENEGGIATORE EUROPEO

Justine Triet and Arthur Harari for Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki for Fallen Leaves

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko and Agnieszka Holland for Green Border

İlker Çatak and Johannes Duncker for The Teachers’ Lounge

Jonathan Glazer for The Zone of Interest

SCOPERTA EUROPEA – Prix FIPRESCI

20,000 Species of Bees, dir, Estibaliz Urresola Solaguren

How To Have Sex, dir. Molly Manning Walker

La Palisiada, dir. Philip Sotnychenko

Safe Place, dir. Juraj Lerotić

The Quiet Migration, dir. Malene Choi

Vincent Must Die, dir. Stéphan Castang

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

A Greyhound of a Girl, dir. Enzo d’Alò

Chicken For Linda!, dir. Chiara Malta, Sébastien Laudenbach

Robot Dreams, dir. Pablo Berger

The Amazing Maurice, dir. Toby Genkel

White Plastic Sky, dir. Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó

MIGLIOR CORTO EUROPEO

27, dir. Flóra Anna Buda

Aqueronte, dir. Manuel Muñoz Rivas

Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays, dir. Christian Avilés

Flores Del Otro Patio, dir. Jorge Cadena

Hardly Working, dir. Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf

