Sono stati annunciati a Berlino i vincitori degli European Film Awards 2023: Anatomia di una caduta ha dominato quest’edizione, conquistando il premio come miglior film, miglior regia (Justine Triet), migliore attrice (Sandra Hüller), miglior sceneggiatura (Triet e Arthur Harari), oltre che miglior montatore europeo (Lauren Sénéchal).

Tre i premi assegnati a Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel: miglior attore (Mads Mikkelsen), migliori costumi e migliore fotografia. Due premi per La società della neve di J.A. Bayona: miglior trucco e parrucco e migliori effetti visivi. Rimane quasi a bocca asciutta The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che vince solo il premio per il miglior sonoro.

Unico premio italiano a La chimera, per le migliori scenografie.

Il premio alla carriera è stato assegnato a Vanessa Redgrave. Gli European Film Awards, lo ricordiamo, vengono votati da più di 4200 membri della European Film Academy.

MIGLIOR FILM EUROPEO

Anatomy of a Fall, dir. Justine Triet

Fallen Leaves, dir. Aki Kaurismäki

Green Border, dir. Agnieszka Holland

Io Capitano, dir. Matteo Garrone

The Zone of Interest, dir. Jonathan Glazer

MIGLIOR DOCUMENTARIO EUROPEO

Apolonia, Apolonia, dir. Lea Glob

Four Daughters, dir. Kaouther Ben Hania

Motherland, dir. Hanna Badziaka, Alexander Mihalkovich

On the Adamant, dir. Nicolas Philibert

Smoke Sauna Sisterhood, dir. Anna Hints

MIGLIOR REGISTA EUROPEO

Justine Triet for Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki for Fallen Leaves

Agnieszka Holland for Green Border

Matteo Garrone for Io Capitano

Jonathan Glazer for The Zone of Interest

MIGLIORE ATTRICE EUROPEA

Sandra Hüller in Anatomy of a Fall

Eka Chavleishvili in Blackbird Blackbird Blackberry

Alma Pöysti in Fallen Leaves

Mia McKenna-Bruce in How To Have Sex

Leonie Benesch in The Teachers’ Lounge

Sandra Hüller in The Zone of Interest

MIGLIOR ATTORE EUROPEO

Thomas Schubert in Afire

Jussi Vatanen in Fallen Leaves

Josh O’Connor in La Chimera

Mads Mikkelsen in The Promised Land

Christian Friedel in The Zone of Interest

MIGLIOR SCENEGGIATORE EUROPEO

Justine Triet and Arthur Harari for Anatomy of a Fall

Aki Kaurismäki for Fallen Leaves

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko and Agnieszka Holland for Green Border

İlker Çatak and Johannes Duncker for The Teachers’ Lounge

Jonathan Glazer for The Zone of Interest

SCOPERTA EUROPEA – Prix FIPRESCI

20,000 Species of Bees, dir, Estibaliz Urresola Solaguren

How To Have Sex, dir. Molly Manning Walker

La Palisiada, dir. Philip Sotnychenko

Safe Place, dir. Juraj Lerotić

The Quiet Migration, dir. Malene Choi

Vincent Must Die, dir. Stéphan Castang

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

A Greyhound of a Girl, dir. Enzo d’Alò

Chicken For Linda!, dir. Chiara Malta, Sébastien Laudenbach

Robot Dreams, dir. Pablo Berger

The Amazing Maurice, dir. Toby Genkel

White Plastic Sky, dir. Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó

PREMI TECNICI

Miglior fotografia

Rasmus Videbækfor THE PROMISED LAND

Miglior montaggio

Laurent Sénéchal for ANATOMY OF A FALL

Migliori scenografie

Emita Frigato for LA CHIMERA

Migliori costumi

Kicki Ilander for THE PROMISED LAND

Miglior trucco e parrucco

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí & Montse Ribé for SOCIETY OF THE SNOW

Miglior colonna sonora

Markus Binder for CLUB ZERO

Miglior suono

Johnnie Burn & Tarn Willers for THE ZONE OF INTEREST

Migliori effetti visivi

Félix Bergés, Laura Pedro for SOCIETY OF THE SNOW

