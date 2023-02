Evanna Lynch torna a parlare di J.K. Rowling: “È sempre stata decisa a lottare per i più vulnerabili”

Evanna Lynch, l’interprete di Luna Lovegood nei film di Harry Potter, è tornata a parlare di J.K. Rowling durante un’intervista recente con il Telegraph.

L’attrice ha detto di essere rimasta sconvolta dalle polemiche scatenate dall’autrice:

L’ho sempre vista decisa a lottare per i membri più vulnerabili della società. Il problema qui è che c’è disaccordo tra chi siano i più vulnerabili. Vorrei solo che la gente fosse più gentile e ascoltasse ciò che ha da dire.

Ha poi parlato di quando commentò la controversia nel 2020, quando prese le difese della scrittrice pur condannando la sua decisione di esprimersi sui social. “Credo sia irresponsabile discutere di un argomento tanto delicato su Twitter, con frammenti di argomentazioni e pensieri sparsi, e vorrei tanto che Jo non l’avesse fatto” scrisse in proposito. La sua posizione fu vista come una difesa dell’autrice e fu per questo criticata, decidendo alla fine di cancellare il suo profilo Twitter.

Durante l’intervista con il Telegraph ha poi aggiunto: