Everything Everywhere All At Once: in origine, il protagonista sarebbe dovuto essere Jackie Chan!

In un lungo articolo dedicato alla realizzazione di Everything Everywhere All At Once (leggi la recensione), The Hollywood Reporter ha svelato un interessante retroscena sul casting del film: il personaggio principale era stato originariamente pensato per Jackie Chan, con Michelle Yeoh come sua moglie in un ruolo secondario. Ma quando hanno saputo che Chan non era disponibile, gli sceneggiatori e registi Dan Kwan e Daniel Scheinert hanno deciso di affidarlo proprio a Yeoh.

“Con l’alchimia della narrazione non si può mai sapere come andranno le cose“, commenta Daniel Kwan. “Scambiare i personaggi ha reso il tutto più personale e ci ha dato un bagaglio di esperienze da inserire nella storia. Improvvisamente è diventato molto più facile scrivere e immaginare”.

“Quello di cui ho bisogno è di essere messa alla prova, che i registi mi guardino in modo diverso“, aggiunge Yeoh. “Nel corso degli anni, i miei [personaggi] sono stati forti, integri.Così, quando ho letto la sceneggiatura, mi sono detta: ‘Cosa?‘”.

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre.

