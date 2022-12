Everything Everywhere All at Once: Jamie Lee Curtis inizialmente non aveva capito l’universo hot dog

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once, commedia fantascientifica diretta dal duo I Daniels (LEGGI LA RECENSIONE) racconta le vicende di un’immigrata cinese negli Stati Uniti che viaggia attraverso diversi universi paralleli, mentre deve fare i conti con un’inflessibile segreteria dell’agenzia delle entrate interpretata da Jamie Lee Curtis.

In un’intervista video con Variety, l’attrice ha rivelato che, inizialmente, ha avuto difficoltà a districarsi nell’intricato universo narrativo del film, citando in particolare il momento in cui il suo personaggio si ritrova con la protagonista, interpretata da Michelle Yeoh.

Ecco le sue parole:

Quando ci siamo incontrati per la prima volta, e io e Michelle ci siamo conosciuti, e I Daniels hanno parlato dell’universo degli hot dog, io non capivo. Non capivo il film. E cercavo di capirlo. Poi siamo andati sul set e quello che è successo, che è stato così bello, è che io e Michelle abbiamo trovato questo splendido terreno emotivo comune emotivo l’una con l’altra.

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Jamie Lee Curtis su Everything Everywhere All At Once? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube