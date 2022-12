Everything Everywhere All At Once: il montatore svela i dettagli di alcune scene eliminate

Everything Everywhere All at Once

In un’intervista con Screenrant, Paul Rogers, montatore di Everything Everywhere All At Once (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato che il montaggio iniziale del film durava circa mezz’ora in più, aggiungendo i dettagli su alcune scene eliminate.

Ecco le sue parole:

Il primo montaggio era di due ore e quarantacinque minuti, credo, quindi abbiamo tagliato circa mezz’ora del film. Alcuni dei personaggi che compaiono all’inizio del film o nelle scene di combattimento ricomparivano alla fine, e le loro storie si concludevano in modo molto pulito e piacevole. [Ma] ci siamo resi conto che il nostro finale durava quarantacinque minuti, solo perché lei cercava di salire le scale alla fine per evitare che Joy finisse nel bagel. Probabilmente sto esagerando, ma era molto lungo. E [abbiamo capito] che la gente non aveva bisogno di vedere tutte le storie concluse. Non avevano bisogno di vedere il personaggio di Jenny Slate in una chiamata Zoom con il suo bambino a una festa di compleanno. C’erano tutte queste cose che erano davvero belle e divertenti e grandiose sul momento, ma quando le mettevi insieme, la tazza traboccava. [C’erano] alcune scene eliminate. C’era un universo chiamato Spaghetti Baby Noodle Boy; quell’intero universo è stato eliminato dal film.

Commedia fantascientifica diretta dal duo I Daniels, Everything Everywhere All At Once racconta le vicende di un’immigrata cinese negli Stati Uniti che viaggia attraverso diversi universi paralleli. Uscito nelle sale americane a fine marzo, il film ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle scene eliminate di Everything Everywhere All At Once? Vi è piaciuto il film? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Screenrant