, che ritroveremo prossimamente in Animali Fantastici: i segreti di Silente e in The Flash, è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa del suo comportamento.

La polizia delle Hawaii ha difatti reso noto via Facebook che un “visitatore del Vermont” è stato arrestato per condotta disordinata e molesta presso Hilo, nella contea di Hawaii.

Nel post diffuso via social – accompagnato anche da una foto di Ezra Miller – leggiamo che:

Poco dopo la mezzanotte di lunedì 28 marzo 2022, un ventinovenne in visita dal Vermont è stato arrestato e accusato di condotta disordinata e molesta dopo un incidente avvenuto in un bar presso Hilo

L’incidente che ha portato all’arresto – e al successivo rilascio su cauzione – di Ezra Miller viene così descritto:

Domenica 27 marzo, alle 23.30, gli agenti di pattuglia di South Hilo hanno risposto a una segnalazione relativa a un cliente molesto in un bar di Silva Street. Nel corso della loro indagine, gli agenti di polizia hanno determinato che l’uomo, successivamente identificato come Ezra Miller, si è innervosito mentre i clienti del bar avevano cominciato a cantare al karaoke. Miller avrebbe iniziato a urlare delle oscenità e, a un certo punto, avrebbe anche afferrato il microfono dalle mani di una donna di 23 anni che stava cantando al karaoke (reato di condotta disordinata) per poi scagliarsi contro un uomo di 32 anni che stava giocando a freccette (reato di molestie). Il proprietario del bar avrebbe ripetutamente chiesto a Miller di calmarsi senza ottenere alcun risultato.

L’attore è stato poi rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 500 dollari.

Come spiegavamo all’inizio della news, non è la prima volta che Ezra Miller ha un incidente di questo tipo. Nell’aprile del 2020 aveva suscitato scalpore la diffusione di un video in cui potevamo vedere l’attore che afferrava per il collo – trascinando poi a terra – una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda. In soli sette secondi di durata, il video mostrava Miller esclamare “Vuoi combattere? È questo che vuoi fare?” a una donna che sorrideva e sembrava prepararsi per una lotta. L’attore a quel punto la afferrava e scagliava a terra, mentre chi stava girando il video diceva: “Hey, fratello, fratello!” interrompendo poi improvvisamente il video.

Lo trovate qua sotto:

Chiaramente si tratta di una bella tegola in vista della promozione stampa di Animali Fantastici: i segreti di Silente pellicola del Wizarding World in cui, presumibilmente, Ezra Miller avrà un ruolo di primo piano. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.