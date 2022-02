, narratore degli audio libri della saga di, è pronto a imbarcarsi in un viaggio in giro per il mondo in uno speciale per BBC One intitolato

Frutto di una collaborazione tra BBC Natural History Unit, il Museo di storia naturale di Londra (Natural History Museum) e la Warner Bros., il documentario svelerà tutti i misteri sugli animali fantastici e le creature davvero esistite nel corso della storia.

Dopo la mostra esposta al museo di storia naturale, intitolata Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, arriva così un documentario televisivo durante il quale troveremo Stephen Fry a parlare con J.K. Rowling, autrice della saga, che discuterà delle fonti di ispirazione delle creature apparse in Harry Potter e Animali Fantastici.

L’attore chiacchiererà inoltre con il supervisore degli effetti visivi Christian Manz, che ha offerto il suo talento ai film del francise.

Fantastic Beasts: A Natural History andrà in onda su BBC One e su altre emittenti internazionali in vista dell’uscita di Animali Fantastici: I segreti di Silente, atteso per il 13 aprile 2022.

