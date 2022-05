Mentre le riprese diproseguono nella Capitale ( come vi abbiamo raccontato ), il cast si arricchisce di un ulteriore componente.

Come riporta Deadline, si tratta di Alan Ritchson, il protagonista di Reacher, la nuova serie basata sui romanzi di Lee Child disponibile in streaming esclusivo su Prime Video

Solamente qualche giorno fa l’attore ha firmato un contratto con Amazon che prevede la partecipazione a tre film prodotti dal colosso dello streaming. Per il momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo in Fast X, ma dovrebbe trattarsi dell’ultimo grande ingresso nel cast visto che le riprese sono già in corso.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

